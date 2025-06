Ospedali, il Pd attacca: "Lo scontro nel centrodestra pesa sulle spalle dei cittadini"

“Come ampiamente previsto, sulle spalle dei cittadini del Vco si sta consumando uno scontro tutto interno al centrodestra, tra Lega e Fratelli d’Italia, su un tema cruciale come la sanità pubblica. Mentre il Ministero della Salute chiarisce in modo inequivocabile che solo un ospedale unico potrà mantenere il Dea e tutte le discipline previste dal decreto ministeriale 70/2015, nel nostro territorio si continua a perdere tempo, a scapito delle esigenze reali delle persone”. Così il Partito Democratico del Vco, in una nota, sul tema dello scontro tra il centrodestra sulla sanità provinciale.

“La destra ha venduto fumo per anni e oggi ne paga il prezzo – dichiara Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico - ma il conto, purtroppo, lo stanno pagando i cittadini. In mezzo a questo teatrino politico, diventa davvero risibile l’atteggiamento del sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, che da presidente della rappresentanza dei sindaci dell’Asl continua a evitare ogni scelta, scaricando tutto sulla regione e invocando una ‘deroga’ che nessuno ha capito cosa significhi, né come possa mai garantire il funzionamento dei due ospedali esistenti, già oggi a corto di personale”.

“Dispiace dover constatare che il sindaco del capoluogo continui a mancare di qualsiasi attitudine al coraggio. Della sanità, evidentemente, non gli importa nulla: lo ha dimostrato con i fatti – attacca Brezza -. Sono molto più attenti agli equilibri interni e agli scambi di poltrona: pare sia già partita la corsa al dopo Lana per la presidenza della provincia, e alcune scelte tattiche di qualche sindaco lo dimostrano in modo plateale.”

“Il Partito Democratico del Vco – si legge nella nota - chiede scelte responsabili, alte e coraggiose. In particolare, che venga ascoltata la voce dell’assessore regionale Federico Riboldi, che da mesi appare essere l’unico all’interno della giunta a provare, pur troppo timidamente, a dire parole di verità sull'edilizia sanitaria nel nostro territorio. Ora, con un comunicato stampa regionale, Fratelli d’Italia fa sapere di essere favorevole ad un nuovo unico ospedale, una svolta se pur con ritardo e dopo aver fermato l’iter dell’ospedale unico baricentrico di Ornavasso.“Il presidente Cirio non lo silenzi per fare un favore al sottosegretario Preioni. Dimostri, per una volta, di avere davvero a cuore le sorti del Vco”.