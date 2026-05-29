Presidio della Cgil per la sanità pubblica: raccolta firme in piazza Cavour

Prosegue l’impegno della Cgil Novara VCO sui temi della sanità pubblica. Per il 30 maggio il sindacato ha organizzato a Domodossola un presidio in piazza Cavour, in programma dalle 9.30 alle 12.30.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sulle criticità del sistema sanitario pubblico e dare spazio agli interventi dei cittadini e degli operatori del settore, chiamati a condividere esperienze, problematiche e proposte.

Durante la mattinata sarà inoltre possibile sottoscrivere la legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil, che punta a rafforzare il sistema sanitario attraverso maggiori investimenti, più assunzioni di personale, un sostegno più incisivo alla non autosufficienza, la riduzione delle liste d’attesa e un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Accanto alla mobilitazione per la sanità, sarà possibile firmare anche una seconda proposta di legge di iniziativa popolare, sempre sostenuta dalla Cgil, dedicata al tema degli appalti.