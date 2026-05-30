Asl Vco: nuovo incontro sindacale, sarà presente anche la Rsu

In seguito alla protesta di Fp Cgil, che nel corso dell’ultimo incontro tra la direzione generale dell’Asl Vco e i sindacati aveva lasciato l’aula a causa della mancata convocazione della Rsu, qualcosa è cambiato. Il sindacato fa infatti sapere, tramite una nota, che l’azienda ha convocato una nuova riunione, nella quale sarà presente anche la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale. Questa la nota di Fp Cgil:

“L’organizzazione sindacale Fp Cgil di Novara e Vco riceve, nella mattinata odierna, comunicazione da parte della direzione generale dell’Asl Vco convocazione per il giorno 17 giugno per la sottoscrizione del protocollo sui contingenti minimi in caso di sciopero. A differenza della precedente convocazione, da noi apertamente contestata, l’azienda torna sui propri passi e convoca anche la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale. Il cambio di rotta è inequivocabilmente il segnale della correttezza della nostra posizione! Ribadiamo quindi con forza che il ruolo di centralità della Rsu non è e non potrà mai essere messo in discussione, né dalle parti datoriali né tantomeno dalle organizzazioni sindacali che pensano di poterne fare a meno. Per questo motivo, parteciperemo all’incontro con il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro agire, mettendo il massimo impegno nella tutela di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”.