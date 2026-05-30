Sanità pubblica, raccolta firme della Cgil a Domodossola

Una mobilitazione per difendere la sanità pubblica e riportare al centro il diritto alle cure. È questo il messaggio lanciato dalla Cgil Novara e Vco attraverso la raccolta firme promossa a Domodossola.

"Cittadini, lavoratori e pensionati hanno firmato a Domodossola per fermare il declino di un diritto costituzionale, oggi scardinato dal definanziamento progressivo, da liste d'attesa interminabili, una cronica carenza di personale e una progressiva privatizzazione che favorisce solo chi può permettersi di pagare" spiegano dalla Cgil.

A pesare sul territorio del VCO è anche una strategia pubblica dai contorni poco definiti in particolare per quanto riguarda il radicamento di strutture e servizi in base ai bisogni reali delle persone. Per questo abbiamo il dovere di mobilitarci: queste firme sono il primo passo per esigere che la sanità torni a essere integralmente pubblica, efficiente e accessibile a tutti" sottolineano dalla Cgil.



