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Provincia | 30 maggio 2026, 18:30

Sanità pubblica, raccolta firme della Cgil a Domodossola

“Fermare il declino di un diritto costituzionale”: cittadini, lavoratori e pensionati chiedono una sanità più accessibile ed efficiente

Una mobilitazione per difendere la sanità pubblica e riportare al centro il diritto alle cure. È questo il messaggio lanciato dalla Cgil Novara e Vco attraverso la raccolta firme promossa a Domodossola.

"Cittadini, lavoratori e pensionati hanno firmato a Domodossola per fermare il declino di un diritto costituzionale, oggi scardinato dal definanziamento progressivo, da liste d'attesa interminabili, una cronica carenza di personale e una progressiva privatizzazione che favorisce solo chi può permettersi di pagare" spiegano dalla Cgil.

A pesare sul territorio del VCO è anche una strategia pubblica dai contorni poco definiti in particolare per quanto riguarda il radicamento di strutture e servizi in base ai bisogni reali delle persone. Per questo abbiamo il dovere di mobilitarci: queste firme sono il primo passo per esigere che la sanità torni a essere integralmente pubblica, efficiente e accessibile a tutti" sottolineano dalla Cgil.

 

Redazione

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