C'è anche il Castelli tra i presidi sanitari di riferimento per i casi sospetti di Ebola

C’è anche l’ospedale di Verbania tra quelli individuati dalla Regione Piemonte per le misure di prevenzione sanitaria per i casi sospetti di Ebola.

In seguito alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 29 maggio, la Regione ha individuato infatti sei ospedali di riferimento, per un totale di 157 posti letto specialistici di terzo livello.

A Torino sono stati designati l’ospedale Giovanni Bosco e l’ospedale infantile Regina Margherita, mentre nelle altre province i punti di riferimento saranno gli ospedali di Novara, Vercelli, Verbania e Asti.

Intanto la Regione ha pubblicato sul suo portale dedicato alla Sanità una sezione informativa rivolta ai cittadini provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda.