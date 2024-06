Allerta gialla oggi e domani per temporali

Il promontorio di alta pressione che ha mantenuto tempo stabile sulla nostra regione nei giorni scorsi inizia a cedere sotto la spinta combinata di una saccatura in arrivo da ovest e di una vasta area depressionaria in discesa da Nord. L'effetto di questo cambiamento nello stato dell'atmosfera sarà, già dal pomeriggio odierno, un aumento dell'instabilità sulle Alpi e sulle pianure adiacenti, con temporali in formazione a ridosso dei rilievi in possibile sconfinamento alle aree limitrofe.

I temporali, in particolare quelli di domani, potranno essere accompagnati da grandinate diffuse, anche di medie dimensioni. Non si esclude qualche isolato fenomeno vorticoso. L'instabilità permarrà, in misura minore, anche per le giornate successive, quando sono attesi rovesci diffusi, sulla cui collocazione e intensità però al momento non è possibile fare ipotesi con un grado sufficiente di accuratezza.