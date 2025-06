Calasca Castiglione, vitelli cadono in un torrente: i Vigili del fuoco ne salvano uno

Nel primo pomeriggio di sabato, i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel Comune di Calasca Castiglione per il soccorso di due giovani bovini.

Gli animali, un maschio e una femmina di circa otto mesi, erano precipitati nel letto di un torrente in località Molini.

Le squadre dei distaccamenti di Domodossola e Macugnaga, insieme ai veterinari dell’Asl, hanno raggiunto i vitelli per prestare soccorso. Purtroppo, il maschio era già in condizioni critiche e non è sopravvissuto.

La femmina, invece, è stata trasportata a valle con una barella di fortuna fino a una zona accessibile, dove è stata recuperata da un elicottero e riconsegnata alla stalla dei proprietari.