Referendum, chiusi i seggi: nel Vco affluenza ferma al 26,6%

È ben lontano il quorum del 50%+1 richiesto per la validità dei cinque referendum per i quali i cittadini sono stati chiamati a votare l’8 e il 9 giugno. Alla chiusura dei seggi, alle 15.00 di oggi, nella provincia del Verbano Cusio Ossola l’affluenza si è fermata al 26,6%. Un dato in linea con quello nazionale: in Italia circa il 30% degli aventi diritto si è recato alle urne.

Al termine delle votazioni, si procede dunque allo spoglio delle schede, per stabilire quali saranno i risultati definitivi dei cinque referendum. Essendo, però, il quorum decisamente lontano i risultati non saranno validi.