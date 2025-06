Crodo diventa set televisivo per il programma Mediaset "Drive Up"

Crodo si trasforma in un set televisivo per un programma sui motori.

Nelle scorse settimane, il comune di Crodo e l'albergo Edelweiss LareSpa di Viceno hanno ospitato una troupe televisiva, impegnata nelle riprese di due puntate del programma Mediaset “Drive up”, dedicato al mondo dei motori. La trasmissione è nota per le riprese in luoghi suggestive, spesso impiegando paesaggi italiani che contribuiscono con i loro scenari a sfondi di valore per i test drive e le presentazioni di veicoli. Le riprese si sono svolte tra il territorio di Crodo e la Val Formazza.

Le puntate registrate in Ossola andranno in onda su Italia 1 alle 13.45 nelle giornate di sabato 14 e sabato 21 giugno, e saranno poi disponibili in streaming su Mediaset Infinity.