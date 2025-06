Navigare in sicurezza: un corso gratuito per difendersi dalle truffe online

Internet è ormai parte integrante della nostra quotidianità. Ogni giorno, grazie agli smartphone, compiamo un'infinità di azioni attraverso la rete: inviamo messaggi con app come WhatsApp, Telegram o Messenger, effettuiamo pagamenti digitali con strumenti come Satispay o Google Pay, condividiamo momenti della nostra vita sui social network (Facebook, Instagram, X, TikTok) e facciamo acquisti su piattaforme di e-commerce come Amazon o Shein.

Tutte queste attività hanno indubbiamente reso la nostra vita più semplice e comoda, permettendoci di risparmiare tempo e accedere a servizi in modo immediato. Tuttavia, questa crescente digitalizzazione porta con sé anche nuovi rischi, primo fra tutti quello di essere vittime di truffe online e frodi informatiche.

Per aiutare i cittadini a proteggersi e a navigare con maggiore consapevolezza, Novara Facile - servizio del Cst Novara Vco - ha realizzato un breve corso dedicato proprio al tema delle truffe online. Il corso è completamente gratuito e può essere seguito comodamente da casa, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e informazioni utili per riconoscere e prevenire le principali minacce della rete.