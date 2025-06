Che bella Domodossola su Rai Uno FOTO

Quattro collegamenti, l'ultimo dalla piazza Mercato con una tavola imbandita, le donne in costume e la fisarmonica, hanno regalato a Domodossola una vetrina eccezionale su Rai Uno. Le dirette dal capoluogo ossolano con il giornalista Massimo Tosi, che si è collegato con lo studio della trasmissione Uno Mattina Estate, hanno permesso di raccontare le nostre eccellenze al pubblico italiano.

Con lo storico Enrico Rizzi, accompagnato dagli studenti dell'università della terza età, si è parlato delle case walser e del quartiere La Motta, mentre Antonio Pagani, consigliere dell'Ente del Sacro Monte Calvario, ha aperto le porte della quindicesima cappella della via Crucis. Gran finale in piazza Mercato con i salumi, i formaggi, il pane nero, il crescenzin e l'idromele illustrati da Alessandro Prina della Condotta Slow Food. A fargli da cornice le donne in costume di Domodossola e delle valli.

Una bella promozione per la città e le sue valli, bella come non mai grazie anche alla luminosa giornata di sole.