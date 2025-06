Expo Italo-Svizzera, c'è ancora tempo per partecipare come espositori

C’è ancora tempo per partecipare, in qualità di espositori, all’Expo Italo-Svizzera che si svolgerà a Domodossola dal 13 al 22 settembre. Fino al 27 giugno, infatti, è possibile presentare la propria manifestazione di interesse, rivolta a imprese, cooperative, associazioni, consorzi, enti pubblici e privati e a tutti gli operatori economici dei settori commercio, artigianato, turismo, trasporti, produzione e servizi, che abbiano sede in Italia o in Svizzera.

Il comune di Domodossola mette a disposizione 48 stand all’interno dell’area espositiva del Collegio Rosmini.

Chi fosse interessato a partecipare come espositore può compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito del comune e inviarlo all’indirizzo suap@pec.comune.domodossola.vb.it. successivamente alla verifica di tutte le domande ricevute, il comune di Domodossola invierà a ciascun soggetto una e-mail con l’esito dell’istanza presentata.