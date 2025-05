Via libera al progetto per la messa in sicurezza del Toce ai Calami

L’amministrazione comunale di Vogogna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica per i lavori di “mitigazione del rischio idraulico sponda sinistra Fiume Toce in località Calami”. Un intervento da 2 milioni di euro, di cui 1.300.000 per lavori.

Già a giugno 2022 l’amministrazione vogognese aveva inoltrato alla Regione Piemonte lo studio finalizzato alla definizione delle criticità idrauliche generate dal fiume Toce e una proposta d’interventi di mitigazione del rischio idraulico visti gli allagamenti provocati dall’ alluvione dell’ottobre 2020.