''Per la Pace in Palestina serve impegno e soprattutto sensibilizzare su quanto accade in quei luoghi’’

Circa un centinaio di persone, martedì sera, ha partecipato all’incontro con l’arcivescovo Giovanni Ricchiuti ospite a Villadossola in occasione della festa patronale di San Bartolomeo. Il presidente nazionale di Pax Christi è intervenuto sul tema ‘’Chiedere pace per Gerusalemme… ma quale pace?’’.

Due ore nelle quali Ricchiuti ha ripercorso il suo recente pellegrinaggio in una Palestina infiammata dalla guerra scatenata da Israele. Un confronto terminato con alcune domande ed interventi del pubblico. Con lui, don Renato Sacco e il parroco di Villadossola don Massimo Bottarel.

Un’esperienza, quella in Palestina, raccontata con il cuore e con il desiderio di illustrare il calvario patito dal popolo palestinese in questo triste momento storico.

Monsignor Ricchiuti ha invitato a pregare per la pace ma anche a far seguire questi momenti di denuncia con gesti concreti che richiamino l’attenzione su cosa succede a Gaza e in Cisgordania. ‘’Per la Pace serve impegno e occorre pregare – ha detto l’arcivescovo benemerito – ma anche sensibilizzare su quanto accade in quei luoghi’’.

Esperienza che ha vissuto personalmente in Palestina, denunciando i continui massacri a Gaza e la sistematica ‘invasione’ di coloni israeliani nelle terre di Cisgiordania. Ma anche rimarcando ''la ferma posizione dei Palestinesi, che vengono privati delle loro case ma che resistono. Da loro non esce una sola parola d’odio ma solo la frase ’Da qui noi non ce ne andremo perché qui sono le radici dei nostri antenati’. Palestinesi ai quali ormai non è rimasto più nulla’’.

L’incontro, tenutosi all’oratorio Domenico Savio, si è concluso con alcuni interventi ed un confronto sulle azioni da mettere in campo per fermare la guerra e contrastare la vendita delle armi a Israele.