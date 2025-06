Santa Maria Maggiore, tutto pronto per il Weekend del Folklore

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Weekend del Folklore, la manifestazione organizzata dal Gruppo Folkloristico della Valle Vigezzo che il 28 e il 29 giugno darà il via alla stagione estiva di Santa Maria Maggiore.

Il programma si apre sabato 28 giugno alle 10.00 con la sfilata del Gruppo Folkloristico in abiti tradizionali lungo le vie del paese. Alle 11.00 l’inaugurazione, con visita guidata, della mostra “Da fèmna a fèmna”, allestita a cura di Mariavittoria Gennari nel “Locale costumi e tradizioni vigezzine”, al secondo piano della Casa del Profumo. A seguire un aperitivo a chilometro zero. Alle 21.00, poi, unno spettacolo del Gruppo Folcloristico Federico Angelica - Danzerini di Aviano (Pordenone) nel parco di Villa Antonia.

La festa riprende poi domenica 29 giugno, con la sfilata dei gruppi folkloristici nazionali e internazionali, con circa 400 partecipanti: la partenza è prevista alle 10.00 da piazza Gennari, per poi sfilare per tutto il centro storico di Santa Maria Maggiore. Alle 11.00 la messa nella chiesa parrocchiale, termine della quale i gruppi allieteranno con musiche e balli il centro del paese. Dalle 15.30 nel parco di Villa Antonia un pomeriggio di festa, musica e danze tradizionali; nell’area sarà allestita anche una “Piccola osteria” in cui saranno serviti gli immancabili stinchèet.