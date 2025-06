Filippo Ganna torna in gara al Giro del Belgio

Dopo due mesi di pausa dalle competizioni, Filippo Ganna della Ineos Grenadiers è pronto a tornare in corsa. Da oggi, 18 giugno, al 22 giugno prenderà parte al Giro del Belgio 2025, la sua prima partecipazione alla storica competizione belga. Un'occasione importante per testare la sua condizione fisica, in vista del prossimo Tour de France.

Reduce dalla Parigi-Roubaix del 13 aprile, Ganna ha dedicato le settimane successive a un intenso periodo di preparazione in altura, volto a perfezionare la sua forma atletica. Ora, è giunto il momento di mettersi alla prova in una corsa che, oltre a rappresentare un passo fondamentale nella sua preparazione, gli offrirà la possibilità di cercare un buon risultato, con un occhio di riguardo alla cronometro del terzo giorno.