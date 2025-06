Dalla Puglia all'Ossola: don Leopizzi incontra i fedeli a Villadossola

Dalla Puglia in Ossola per respirare l'aria fresca e la quiete della Valle Antrona. Don Salvatore Leopizzi, parroco della chiesa Sant’Antonio da Padova di Gallipoli, membro del consiglio direttivo di Pax Christi, amico di don Renato Sacco, si trova ad Antrona per alcuni giorni di riposo ospite della casa parrocchiale.

Il sacerdote, mercoledì 25 giugno all'oratorio di Villadossola alle 20.45, avrà un incontro con i parrocchiani nel quale racconterà anche della sua amicizia fraterna con don Tonino Bello, vescovo di Molfetta morto nel 1993 per il quale è in corso il processo di beatificazione. Don Leopizzi proprio da don Tonino ha imparato ad impegnarsi per la pace.