Quattro ciclisti del Pedale Ossolano ai Nazionali a Gorizia

Quattro ragazzi Del Pedale Ossolano convocati per il Campionato Italiano su strada. Si tratta di Gioele Loggia e Alessandro Cheula (Esordienti) ed Edoardo Ietta e Lorenzo Soldarini (Allievi)

La convocazione è arrivata in queste ore per l’importante competizione in programma il 6 luglio a Gorizia. Soddisfazione, ovviamente, in casa Pedale Ossolano.

Della squadra Allievi, dicevamo, fanno parte altri 9 corridori, più 4 riserve non al seguito. Saranno agli ordini del tecnico regionale allievi Gian Pietro Campagnaro.

Tra gli esordienti in squadra Gioele Loggia mentre tra le riserve ci sarà anche Alessandro Cheula . Gli esordienti saranno diretti dal tecnico regionale Silvano Sannazzaro.