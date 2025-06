Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend bollente. "Il Piemonte - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sarà interessato da un'area di alta pressione di matrice africana che avrà il suo massimo barico sulle Alpi nordoccidentali in serata, quando lo zero termico si porterà sui 5100-5200 m con probabile record per il mese di giugno. Domenica una lieve flessione della pressione favorirà il ritorno dei rovesci sulle Alpi occidentali. Sono previste temperature massime elevate in pianura, in particolare nel fine settimana, mediamente sui 34°C con picchi di 36-37°C. Per lunedì è atteso un calo termico di 2-3°C, favorito dallo sviluppo di temporali su buona parte della regione, a causa di un'ulteriore diminuzione dei valori di pressione".

SABATO 28 GIUGNO 2025

Nuvolosità: sereno con cumuli ad evoluzione diurna sulle Alpi tra la tarda mattinata e il tramonto. Precipitazioni: assenti salvo locali rovesci a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali nelle ore centrali della giornata. Zero termico: in ulteriore aumento sui 5100-5200 m su valori da primato per il mese. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, da nordovest sulle Alpi in rotazione dapprima da nord nel corso del pomeriggio e da nordest in tarda serata; ventilazione nord-orientale sull'Appennino. Calma di vento sugli altri settori.

DOMENICA 29 GIUGNO 2025

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con sviluppo di nuvolosità cumuliforme localmente consistente nelle vallate alpine dalla tarda mattinata in dissolvimento serale. Precipitazioni: deboli rovesci a ridosso delle vallate alpine tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Zero termico: in calo sui 4800-4900 m. Venti: deboli o localmente moderati, dai quadranti settentrionali in montagna, prevalentemente nordorientali altrove. Rotazione da sudovest sulle Alpi nella notte.