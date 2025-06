Un'immensa Elisa Longo Borghini conquista il sesto titolo italiano

Non ha rivali Elisa Longo Borghini: nel pomeriggio di oggi, sabato 28 giugno, la campionessa ossolana ha trionfato per la sesta volta in carriera ai campionati italiani di ciclismo su strada, ottenendo il terzo titolo consecutivo. Dopo il secondo posto nella prova a cronometro, la portacolori del team Uae Adq ha dominato la gara in linea tagliando il traguardo di Darfo Boario con un vantaggio di 55 secondi su Monica Trinca Colonel; terzo posto per Eleonora Ciabocco.

Longo Borghini ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia, trionfando nonostante un problema tecnico a 5 chilometri dal traguardo che la costringe ad un cambio di bici, ma che non le ha impedito di proseguire la gara in solitaria.