È tutto pronto per la trentesima edizione della Sagra della Patata

È tutto pronto: dal 22 al 26 agosto va in scena a Montecrestese l’edizione numero 30 della Sagra della Patata, tra le feste più attese dagli ossolani e non solo. È la prima sagra dell’Ossola ad essere insignita del marchio “Sagra di Qualità” da parte di Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia), e anche quest’anno investe sulla qualità dei prodotti a km zero, buona cucina, il servizio ai tavoli, spettacoli gratuiti, attenzione e rispetto dell’ambiente e del territorio, solidarietà e sicurezza.

Si incomincia giovedì 22 agosto, con l’apertura alle ore 19.00 solo dell’area giovani con al Chiosco grande varietà di birre, patatine, hamburger, piadine, panini e il primo dj set con dj Sabbo. Grande attesa domenica 25 agosto per la performance della dj Giada Brincé. Tutte le sere musica dal vivo con dj Set di Bunny, Dj Veleno, Alessandro Gallo & Michele Guaglio Duo, The Others e gran finale con By Tanza.

Venerdì 23 agosto apre il ristorante con servizio ai tavoli e alle ore 21.30 prima serata danzante con l’orchestra Stefano Teruggi. Sabato 24 agosto, per la prima volta in Ossola, uno spettacolo di fontane danzanti con acqua, luci e suoni, che sarà visibile anche da lontano; spettacoli amarcord con i vinili di Piero Pratesi e gli Anni 80 con gli Yabadabadu. Domenica 25 agosto il concerto evento dei Pentagrami, la band ossolana che celebra i suoi 20 anni di carriera insieme ai 30 della Sagra. Sarà presente anche Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà. Lunedì 26 agosto, l’esibizione dell’Orchestra spettacolo di Omar Codazzi e della Scuola di Fisarmonica dei Fisarmonicisti Ossolani.

Domenica 25 agosto, spazio anche ai bambini con il laboratorio “Le mani in pasta: impariamo a impastare gli gnocchi”; a seguire lo spettacolo circense per grandi e bambini a cura del Circus di Bing. Ritorna lo stand della Pro Loco Montecrestese con vendita di patate nostrane e riparte anche il «Concorso della Patata».

Sempre presente la solidarietà con la campagna “Fai il gesto Lascia il resto” e “il Festival della Prevenzione” a cura e a favore della Lilt, la Lega Italiana della lotta contro i tumori, con degli incontri per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori attraverso la conoscenza, una corretta alimentazione per prendersi cura della propria salute.

La Sagra della Patata è anche una sagra sicura, dove non vengono venduti superalcolici; è stato implementato il sistema di sicurezza e il controllo dei volumi sonori degli spettacoli, per gestire il più possibile l’inquinamento acustico e non disturbare le zone limitrofe. Novità di quest’anno: il servizio navetta gratuita, da venerdì a lunedì, dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino, che trasporterà chi lo desidera dalla stazione Fs di Domodossola, sino alla zona festa.

Le visite guidate a piedi, domenica 25 agosto, alla scoperta di Montecrestese, un museo a cielo aperto. Prenotazione obbligatoria e info sul sito www.promontecrestese.it Non mancheranno: il parcheggio gratuito regolamentato, l’area Baby Pit Stop per le mamme che devono allattare i loro piccoli.

“Dedichiamo questa edizione a chi ci riscopre ogni anno, a chi ci sceglie da sempre, a chi verrà per la prima volta. La festa è di tutti, soprattutto delle centinaia di volontari che da sempre si adoperano affinché questa sagra si realizzi, sino a raggiungere la qualità di oggi. Un pensiero speciale va a tutti quei volontari e amici che non sono più con noi, ma hanno creduto sempre nella nostra Sagra. Domenica 25 agosto saranno presenti le Sagre di Qualità Piemontesi, che sono state premiate a Roma lo scorso marzo insieme alla nostra sagra, per celebrare l’importanza della Qualità e delle Sagre" sottolinea Guido Tomà, presidente della Pro Loco di Montecrestese.