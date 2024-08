Escursionisti bloccati in Val Grande, sfiniti e senza viveri. Soccorsi in azione

Marito e moglie hanno allertato i soccorsi dalla Val Grande dalla zona della Cima Marsicce. Sono sfiniti e non sono in grado di proseguire per rientrare, non avendo neanche con loro viveri. Un primo tentativo di raggiungerli dell'elicottero dei Vigili del fuoco non è andato a buon fine per la nebbia e le nubi basse al centro della Val Grande. E' in atto un secondo tentativo di portare in quota i volontari del Soccorso Alpino civile della Valle Vigezzo e i militari del Sagf.

Se anche questo dovesse andare male, si tenterà di portare una squadra di soccorritori passando da Pogallo. I giovani escursionisti sono comunque illesi.