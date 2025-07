Mariateresa Moro riceve il Premio Artifex

Mariateresa Moro, presidente di Assograniti Vco, ha ricevuto il premio Premio Artifex da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. Si tratta di un premio nato vent'anni fa per valorizzare istituzioni, iniziative e persone che, con il loro lavoro e il loro impegno, testimoniano il senso etico e sociale di radicamento nel territorio e la vicinanza alle imprese artigiane.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta domenica scorsa all'Hotel Des Iles Borromées di Stresa. Oltre alla Moro, sono stati premiati Fabio Ravanelli, novarese presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e presidente e amministratore della società "Mirato" e Antonella Aliberti, dirigente scolastico a Vercelli degli istituti superiori Lombardi e Faccio.

Mariateresa Moro è stata premiata "per aver trasformato, dalla Cina a Bruxelles passando per le istituzioni regionali e nazionali, ogni sfida in opportunità, ogni pietra in un ponte verso il futuro".

“Questo riconoscimento testimonia il lavoro svolto con Confartigianato, Camera di Commercio e altri enti con i quali ho avuto l'onore di collaborare e che, con audizioni parlamentari, incontri con ministri e altro hanno portato a importanti risultati per il settore - spiega Mariateresa Moro - ma soprattutto con Assograniti con il quale abbiamo portato a termine molti progetti, come la costituzione del Centro Servizi Lapideo. Proprio quest'ultimo avrebbe avuto bisogno di maggiore sostegno. Poi è stata premiata anche l'attenzione al settore ambientale e al sociale, oltre a tutte le attività svolte per supportare le aziende e contribuire al loro sviluppo. È un premio allo spirito e al lavoro di squadra che fanno grandi le associazioni”.

Un impegno che oggi diventa ancora più importante, soprattutto in vista dell'attuale situazione economica: “Il settore lapideo sta vivendo un momento di difficoltà - spiega la presidente di Assograniti - assistiamo a una inflessione degli ordini a causa degli scenari internazionali, a partire dai dazi sino alle guerre in atto”.