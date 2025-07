La Caddese trionfa al 7° Circuito Vagna

La società Caddese ha trionfato sui sentieri del 7°Circuito Vagna, manifestazione sportiva valida come prova di Campionato Provinciale fidal vco corsa in montagna, con la partecipazione di 66 atleti del Settore Giovanile. Per la Caddese tanti successi sportivi nelle categorie individuali, dove ha conquistato 6 vittorie e 5 podi, il team bianco verde con 556 punti, ha vinto il Trofeo Società Giovanile Maschile Femminile "Gruppo Alpini Vagna", 2^Genzianella con 202 punti e 3^Bognanco 168 punti, vittoria anche nel Trofeo Esordienti Maschile Femminile con 11 punti, 2^Valdivedro e Bognanco a 8 punti. Nella categoria Allieve vittoria di Brizio Alyssa Caddese, 2^Mazzurri Lisa e 3^Sorrenti Linda Valdivedro, nei Cadetti vittoria di Bartoli Luca 2°Fontana Andrea Caddese e 3°Molini Marco Bognanco, nella categoria Ragazze vittoria di Selva Ilaria 2^Scaciga Della Silva Anna Valdivedro e 3^Martinella Elena Avis Marathon Verbania, nei Ragazzi vittoria di Zanelli Massimo 2°Badini Daniele Caddese e 3°Piziali Edoardo Bognanco, nelle Ragazze vittoria di Zanetti Rita 2^Margaroli Manuela Atletica Vigezzo e 3^Cameroni Lucrezia Caddese. Nelle categorie Esordienti 10 vittoria della Caddese con Fontana Matteo e Modaffari Giulia, negli Esordienti 8 vittoria di Runci Adriano Caddese e Bonomi Nives Bognanco, negli Esordienti 5-6-7- vittoria di Prina Tommaso Genzianella e Bonomi Nora Bognanco. Il Campionato di corsa in montagna giovanile, riprenderà il 21 Settembre 2025 con l’evento sportivo a Caddo di Crevoladossola, organizzato dalla società Caddese.