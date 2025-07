“Il nostro tempo è adesso”: 250 giovani a None per il primo meeting Anpas Piemonte FOTO

Si è svolto da venerdì 4 a domenica 6 luglio 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Ada Gobetti” di None (To), il primo Meeting dei Giovani Volontari Anpas Piemonte, dal titolo emblematico “Il nostro tempo è adesso”. Un evento storico per il movimento delle Pubbliche Assistenze piemontesi, che ha coinvolto oltre 250 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 28 anni provenienti da tutta la regione.

Tra i partecipanti anche numerosi giovani volontari del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, rappresentanti delle realtà locali come la Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, i Volontari del Soccorso di Villadossola, il Gres di Sizzano, Novara Soccorso e i Volontari Cusio Sud Ovest, a testimonianza di un territorio fortemente radicato nei valori della solidarietà e del servizio.

L’iniziativa, promossa da Anpas Piemonte insieme al suo Gruppo Giovani, ha offerto un ricco programma di laboratori, incontri, attività di gruppo e momenti di riflessione, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle nuove generazioni all’interno del volontariato organizzato.

Dopo l’accoglienza e il team building del venerdì, il momento centrale del Meeting è stato il talk di sabato 5 luglio “Il tempo dei giovani: volontariato, attesa e futuro”, con la partecipazione di ospiti d’eccezione come lo scrittore Fabio Geda, l’esperto di politiche sociali Luciano Squillaci, le scrittrici Nagla Augelli e Marina Cuollo (in collegamento), moderati dal giornalista Anpas Andrea Cardoni. Un confronto intenso sui temi del cambiamento, della disabilità, dell’inclusione e dell’impegno nel terzo settore.

Nel pomeriggio di sabato, oltre ai laboratori tematici su soccorso sanitario, protezione civile, sicurezza stradale, inclusione e comunicazione digitale, si è tenuto anche il Consiglio Regionale Anpas aperto ai presidenti delle Pubbliche Assistenze, mentre i giovani hanno sperimentato il format “Presidente per un’ora”, un’esperienza partecipativa di democrazia interna.

La serata si è conclusa in musica, con un momento conviviale pensato per rafforzare i legami tra i partecipanti.

Domenica mattina, durante la funzione religiosa nella Parrocchia di None, è andata in scena una spettacolare simulazione di maxiemergenza sismica, con interventi simultanei all’interno e all’esterno della chiesa, la messa in opera di un Pam (Posto Medico Avanzato) e l’attivazione di operatori specializzati nella ricerca dispersi. Un’esercitazione ad alto impatto, seguita anche dal pubblico tramite maxischermo.

L’intervento è stato coordinato dalla Sala Operativa Anpas Piemonte in sinergia con diverse associazioni locali, tra cui la Croce Verde di None, l’Anpas Sociale, la Protezione Civile di None, e altre realtà del Torinese.

Il Meeting si è chiuso con la presentazione di una Carta di intenti, redatta dai giovani stessi, che costituirà una base concreta per le future politiche giovanili di Anpas.

«È stato un weekend intenso e ricco di formazione e confronto – hanno dichiarato Samantha Ferrari e Riccardo Casaro, responsabili del Gruppo Giovani Anpas Piemonte – Ne usciamo con nuova energia e una visione condivisa: investire nei giovani è urgente. Perché il nostro tempo è adesso».

Un concetto ribadito anche dal presidente Anpas Piemonte Vincenzo Sciortino: «Il volontariato cresce quando cresce chi lo vive. Questi oltre 250 giovani sono la prova concreta che il cambiamento è possibile, qui e ora. Rappresentano il volto del presente che vogliamo costruire insieme».