A Mergozzo il concerto dell’“Espera Project” con Leyla Martinenhgi

Un nuovo appuntamento con la rassegna “Mergozzo si…Nota” è in programma per domenica 13 luglio alle ore 21, presso il suggestivo Porticato delle Cappelle. Protagonista della serata sarà Leyla Martinenhgi con il suo Espera Project, un raffinato progetto musicale ispirato all’album “Esperanza” della celebre artista statunitense Esperanza Spalding. Il concerto propone arrangiamenti originali scritti e interpretati dalla stessa Martinenhgi, che ha dato vita a questo progetto per la prima volta nel 2021 sul palco della Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.