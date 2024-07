Stefania Rubatto è la nuova dirigente del Liceo Spezia di Domo

Sarà Stefania Rubatto la nuova dirigente del Liceo Spezia di Domodossola. “Un onore per me essere stata chiamata dall'Ufficio Scolastico Regionale per questo importante incarico”. Il primo commento della dirigente torinese, ma ormai domese d'adozione. “Un'opportunità che non doveva arrivare adesso per quello che purtroppo è successo a Pierantonio Ragozza”. “Per me è motivo di orgoglio ed onore prendere il suo posto in questo prestigioso liceo. Conosco molti docenti dello Spezia e sono certa che potrò contare sulla loro professionalità per questo mio nuovo incarico. Una scuola che ha saputo superare un momento difficile per la perdita di un uomo che ha dedicato tantissimi anni alla sua crescita” il commento della nuova dirigente.

Stefania Rubatto ha una lunga esperienza sul territorio nella dirigenza di Istituti comprensivi. Fino ad oggi è stata dirigente dell'Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola, dove era arrivata in reggenza nel 2018. Poi per 5 anni titolare della dirigenza, oltre che reggente anche all'Istituto comprensivo Casetti di Crevola. Prima ancora dirigente al Rina Monti di Pallanza e alle Milani di Domo. “Mi spiace lasciare la realtà di Villadossola dove ho potuto lavorare con persone molto preparate su molti progetti. Tra questi anche progetti dell'Ufficio scolastico provinciale come le Patenti di Smartphone e il Diario Amico”.

Rubatto in questi anni anni ha anche avuto modo di ricoprire ruoli nelle commissioni dell'Ufficio scolastico regionale per i concorsi docenti e per le commissioni maturità.

Ora si attende l'immissione in ruolo invece per le Bagnolini di Villa e per le Casetti di Crevola. Immissione che vedrà la scelta tra i 2200 docenti del recente corso nazionale.