Giornata intensa per il Soccorso Alpino in Formazza

È stata una giornata di intenso lavoro per il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnato in tre distinti interventi in alta Ossola per prestare aiuto ad escursionisti in difficoltà.

Oltre all'intervento alle Marmitte dei Giganti, nel comune di Premia, dove un ragazzo di circa 30 anni è scivolato in acqua, un’altra operazione è stata condotta a Formazza, nella zona della Diga di Morasco, dove un uomo ha accusato forti dolori compatibili con problemi al bacino. I tecnici del Soccorso Alpino, insieme all’equipe sanitaria, sono intervenuti per il recupero e il trasferimento dell’escursionista, in attesa di ulteriori accertamenti ospedalieri.

Infine, sempre nella giornata odierna, una donna con una sospetta frattura a una gamba è stata recuperata nei pressi della Cascata del Toce, una delle mete più frequentate dell’Alta Val Formazza. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata con l’elicottero in ospedale per le cure necessarie.