Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend variabile, tra sole e piogge. "Sabato - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - si avrà un primo passaggio instabile, associato a una profonda saccatura estesa dall'Islanda alle Isole Britanniche fino al largo del Golfo di Guascogna, che porterà rovesci e temporali da metà giornata, con valori localmente forti e possibili grandinate. Domenica la saccatura atlantica rimarrà ancora sull'Europa occidentale a dirigere flussi caldi e umidi sul Piemonte, con nuovo aumento dell'instabilità dalla seconda parte della giornata e fino alla mattina di lunedì. Da lunedì pomeriggio i flussi torneranno temporaneamente a disporsi da ovest nord-ovest riportando cieli più soleggiati e assenza di precipitazioni".

SABATO 19 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite residue al primo mattino e poi di nuovo dalla serata. Precipitazioni: dalla mattinata rovesci e temporali deboli o moderati sulle Alpi e, meno probabili, sul Piemonte orientale. Dalle ore centrali estensione dei fenomeni a gran parte della regione con temporali moderati o forti. Precipitazioni più intermittenti sul Piemonte meridionale. Zero termico: in calo fino ai 4000 m a nord e ai 4200-4300 m a sud; rialzo di 200 m a sudovest in tarda serata. Venti: da sudovest sulle Alpi e sud sull'Appennino, in intensificazione a moderati nelle ore centrali, localmente forti sulle creste più esposte; deboli orientali in pianura, con rinforzi al pomeriggio tra Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Altri fenomeni: possibili grandinate e forti raffiche di vento.

DOMENICA 20 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo inizialmente parzialmente nuvoloso con copertura in aumento durante la giornata. Precipitazioni: primi rovesci sui rilievi dalla tarda mattinata. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni con temporali moderati o forti, con possibile grandine associata, più probabili a nord del Po. Zero termico: in temporaneo aumento nelle ore centrali fino ai 4300 m a nord e 4600 m a sud, poi nuovamente in generale calo di 100 m in serata. Venti: deboli o moderati sudoccidentali sulle Alpi, deboli meridionali sull'Appennino; deboli variabili in pianura, con lievi rinforzi al pomeriggio tra Astigiano e Alessandrino. Decisa intensificazione in montagna dalla sera.