Festa a Cardezza per i 100 anni di Lidia Pinauda

Festa a Cardezza per il traguardo dei 100 anni di vita di Lidia Pinauda. Molto conosciuta in paese e non solo, Lidia ha gestito per decenni con il marito Eugenio Fodrini il ristorante e l'annessa bottega di alimentari presente in piazza a Cardezza.

Rimasta vedova nel 1985 ha proseguito con i famigliari l'attività fino al 2013. La centenaria gode di buona salute ed è assistita dal cognato Eugenio Fodrini. Per il compleanno è stata circondata dall'affetto dei familiari. Lidia, allegra come sempre e amante del canto, ha cantato le canzoni di un tempo delle quali ricorda ancora a memoria il testo. Alla festa erano presenti anche il sindaco Davide Carigi, il vicesindaco Flora Bacchetta, il parroco don Paolo Cavagna. Per la straordinaria nonnina la grande torta e poi fiori, sorrisi, abbracci, canzoni, applausi e foto.