"Terre di mezzo tour": si cammina da Trontano ad Aurano per scoprire i tesori del territorio

Manca poco più di un mese al via della nuova edizione di “Terre di mezzo tour - Verso il cammino”, la manifestazione organizzata dall’Ecomuseo omonimo, gestito dall’associazione Comuniterrae. Dopo l’edizione zero dello scorso anno, nata per far conoscere i sentieri del patrimonio ecomuseale, quest’anno si testerà una parte del cammino destinato ad unire Trontano ad Aurano.

Proprio da Trontano si parte domenica 24 agosto con un itinerario di circa tre ore che raggiunge Beura Cardezza. La seconda tappa è prevista per domenica 31 agosto: in bici o a piedi da Vogogna a Premosello Chiovenda. Sabato 6 settembre è la volta di San Bernardino Verbano lungo i sentieri che uniscono le varie frazioni del primo, fino al ponte romano, poi su fino a raggiungere Cossogno. Domenica 14 settembre ci si trova all’alpe Pala di Miazzina, per raggiungere quasi in piano la parte alta di Caprezzo e poi scendere al centro abitato.

Da Intragna lungo vecchi alpeggi si raggiunge domenica 21 settembre la frazione Scareno di Aurano. Si chiude domenica 28 settembre a Cicogna, piccola capitale del Parco Valgrande, dove si andrà ad ammirare i gioielli architettonici di Montuzza.

Ad ogni tappa tanti piccoli eventi, buon cibo nei punti ristoro locali e uno spettacolo pomeridiano prima di salutarsi. Ci saranno canti e danze, ocarine ed arpe, un po’ di teatro e qualche chicca storica. Se il filo conduttore della prima edizione era stata la Resistenza, quest’anno si parlerà di migrazione, con le storie di migranti che dal nostro territorio sono partiti alla volta di paesi transalpini e poi fino all’America.