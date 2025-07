A Varzo torna la Festa dei Donk: sport, musica e beneficenza dal 25 al 27 luglio

Un intero weekend tra tornei, concerti e buon cibo con un solo obiettivo: raccogliere fondi per l'iniziativa solidale “Amici dei Donk”. È tutto pronto a Varzo per l’attesa Festa dei Donk, in programma da venerdì 25 a domenica 27 luglio presso il campo sportivo.

L’evento nasce dall’idea di un gruppo di amici, uniti dalla voglia di coniugare sport e solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a enti e associazioni benefiche attraverso l’iniziativa “Amici dei Donk”.

Venerdì 25 luglio si parte con il tradizionale Torneo Scapoli contro Ammogliati, seguito dalla cena dalle ore 19. Alle 21:30 saliranno sul palco i Delta Vibe, con un coinvolgente concerto tra blues, rock, soul e country. La serata si chiuderà con il DJ set by DJ Miao e cocktail bar dalle ore 23:00.

Sabato 26 luglio il campo sportivo si animerà fin dal mattino: alle 9:00 inizierà il Torneo di calcio dei Donk, organizzato dall’Atletico Coggia. Dalle 12:00 si potrà pranzare al campo, mentre la cena sarà servita dalle 19:30. La premiazione del torneo è prevista per le 20:30, seguita alle 21:30 da un imperdibile tributo a Ligabue con la band Quasi Quasi Liga.

Domenica 27 luglio sarà la giornata più sportiva. Alle 9:00 via al Torneo di Pallavolo by Seba, con premiazioni a fine competizione. Alle 9:30 partirà invece la gara di corsa non competitiva “Run like a Donk”, che si concluderà con le premiazioni. Anche in questa giornata sarà possibile pranzare al campo a partire dalle 12:00.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo un servizio navetta gratuito da Piazzale Trieste e Piazza Stazione a Varzo, in collaborazione con lo Sci Club San Domenico, per agevolare l’accesso al campo sportivo e garantire una partecipazione ampia e sicura.