Cosa in festa, grande partecipazione tra divertimento e solidarietà FOTO

La tradizionale festa campestre “Cosa in festa”, che si è svolta nel passato fine settimana organizzata da “Insieme per Cosasca”, è stata come sempre apprezzata e partecipata.

Musica, buon cibo e tanta allegria, sono stati gli ingredienti della manifestazione che ha coinvolto cittadini, famiglie e persone di diversa età nell’area verde vicino al campo sportivo della frazione di Trontano.

“La festa è andata molto bene – dice il portavoce dell'associazione Gianluca Guglielmetti – grazie ai nostri volontari, una cinquantina, che collaborano a vario titolo. Come sempre la nostra cucina è stata molto apprezzata: gettonatissimo il fritto misto, ma anche i prodotti alla griglia sono stati come sempre molto richiesti”.

Parte del ricavato andrà in beneficenza. Beneficiario fisso è sempre l'asilo di Cosasca ma oltre a questa istituzione “Insieme per Cosasca” sostiene da qualche anno anche altre associazioni, ad esempio l'Ossola Amica dell'Ugi, il dottor Clown e Cuori tre punto zero.

L’associazione si occupa poi della conservazione e della valorizzazione del territorio: lo scorso anno ha creato un nuovo percorso escursionistico “Ripar andar per argini” in collaborazione con l'associazione culturale Navasco e il comune di Trontano; recentemente si è occupata della realizzazione e della posa di un tavolo in sasso a Cosasca Monte. Insieme per Cosasca è nata negli anni '90, i primi soci fondatori sono stati gli alpini di Cosasca ai quali si sono aggiunti nel corso degli anni tanti giovani volontari.