Giubileo dei Giovani, 560 ragazzi della diocesi in partenza per Roma

Sono circa 560 i giovani della diocesi di Novara iscritti al Giubileo dei Giovani, che li vedrà a Roma dal 27 luglio al 3 agosto. Il Giubileo dei Giovani è un appuntamento straordinario che vedrà migliaia di giovani radunarsi nella capitale per vivere insieme una settimana di fede, preghiera e incontro in comunione con il Papa e con i giovani di tutto il mondo.

Il programma prevede diverse attività: celebrazioni liturgiche e momenti di preghiera comunitaria; esperienze di riflessione e spiritualità; servizi di prossimità e azioni di volontariato. Per tutta la settimana del Giubileo, infatti, la diocesi accompagnerà i giovani con tre proposte speciali. La prima “12 parole per dire speranza”, si svolge il 30 e 31 luglio e prevede un percorso di ascolto e confronto articolato in incontri tematici distribuiti in dodici chiese giubilari della città. La seconda riguarda le esperienze di prossimità, un’opportunità rivolta ai giovani pellegrini per vivere la speranza non come concetto astratto, ma come gesto concreto. In un tempo in cui spesso si parla di speranza come attesa o sentimento, questa proposta la traduce in azione, relazione, prossimità. Infine, “Tu sei Pietro”, un’iniziativa che offrirà ai giovani italiani un’esperienza unica nel cuore del Giubileo, attraverso un itinerario personale e comunitario ispirato alla figura dell’apostolo Pietro e al tema della salvezza come speranza vissuta.