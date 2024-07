Cade per 4 metri dal tetto di una casa: frontaliere del Vco perde la vita in Canton Ticino

Tragico infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, in Canton Ticino. Poco dopo le 17, all'esterno di un'abitazione privata in via Sottochiesa a Losone è stato rinvenuto a terra il corpo di un 47enne operaio italiano della provincia del Verbano Cusio Ossola.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'operaio, che stava effettuando dei lavori di montaggio di pannelli solari, è rimasto vittima di una caduta di circa 4 metri dal tetto della casa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Salva, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.