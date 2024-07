Consigliera comunale sventa una truffa a danno del suo b&b

Lei è consigliera comunale a Masera, un passato da giornalista, oggi attivissima nella pro loco del paese e anche titolare di un bed&breakfast. Lui è un sedicente maresciallo della Guardia di finanza. Tale Di Vico.

L’ufficiale la chiama al telefono: le chiede tre camere doppie nel suo b&b , per una settimana a luglio, per lui e per altri due colleghi finanzieri .

‘’Dobbiamo salire in Ossola per un processo e dovremo alloggiare da lei una settimana’’ dice deciso il maresciallo. De Vico chiede informazioni dettagliate sul B&b e afferma di voler saldare subito il conto per ‘’potersi poi fare dare i rimborsi dal suo comando’’. Fornisce addirittura il numero della sua carta di credito e dice che in giornata farà il versamento. Poi altre chiamate si susseguono, sino a quando il sedicente maresciallo informa la giovane che ‘’il processo è rinviato e che deva cancellare il pagamento che aveva già fatto’’. Chiedendo alla titolare del b&b, quindi, di restituire la somma già versata.

Lei, però, Arianna Giannini, annusa qualcosa che non va, prende tempo e contatta Nexi – il gruppo finanziario che fornisce i servizi di pagamento digitale- , avendo capito che è una truffa. Si rivolge alla forze dell’ordine e denuncia il fantomatico maresciallo Di Vico, nome che intanto risulta inesistente nelle Fiamme Gialle.

Truffa sventata ma intanto il maresciallo Di Vico risulta aver già colpito in Ossola, usando lo stesso trucchetto, a danno di altri titolari di alberghi e b&b.