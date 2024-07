Francesco Romeo nominato nella Giunta dell'Unpli Piemonte in rappresentanza delle Pro loco del Vco

Nello splendido scenario offerto da Cascina Faletta a Casale Monferrato, il primo Consiglio regionale ha di fatto dato il via alla nuova legislatura dell’Unpli Piemonte 24-28. Dopo la riconferma di Fabrizio Ricciardi alla guida del sodalizio sono state dettate le linee guida per il nuovo mandato.

Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Casale, presente anche l’assessore regionale agli Enti locali Enrico Bussalino: “La regione convintamente continua a supportare Unpli perché è fondamentale per lo sviluppo del territorio – ha dichiarato nel suo intervento – sono di fatto e da sempre il braccio operativo degli enti locali. Massima disponibilità e sostegno per questa organizzazione che fa tanto per il territorio piemontese. In un momento in cui la globalizzazione corre il sostegno della Regione va ad Unpli per il gran lavoro svolto in merito al censimento del patrimonio culturale immateriale”.

Proprio legata alla tematica del censimento del patrimonio immateriale in Piemonte, è stato organizzato un convegno di presentazione del progetto piemontese che si terrà il 14 settembre a Biella e Valdengo. “E’ questo uno dei percorsi più importanti intrapreso dall’Unpli in questo mandato – spiega Ricciardi – l’obiettivo principale del progetto pluriennale che l’Unpli nazionale in collaborazione con l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale e l’Anci è duplice: procedere al censimento quanto più diffuso di tutte le espressioni patrimoniali di interesse e valorizzare i materiali raccolti rendendone più agevole la consultazione anche attraverso la connessione con gli archivi nazionali e regionali”.

Il presidente Ricciardi segna inoltre quelli che sono i punti cardini del suo mandato: “Parliamo di sostegno alle Pro Loco per ottenere i finanziamenti che spettano, ma non solo, c’è tutta l’attività pratica che bisogna sostenere: supporto legale e organizzativo per le strutture, affiancamento sulle pratiche Siae e i tanti aggiornamenti. Il campo è vasto e il messaggio è che noi siamo presenti. Fra le tante attività abbiamo un obiettivo importante, nel 2025 faremo quarant’anni di attività e avremo questo anno per organizzare un grande evento che culminerà poi a Torino nella provincia più grande a fine 2025. Ringrazio tutti per la fiducia che è stata nuovamente riposta in me e nella Giunta, ci aspetta un quadrienno intenso in cui tutti vogliono mettersi alle spalle definitivamente il brutto periodo del Covid”.

Particolarità di questo mandato la presenza di due vice presidenti a supporto di tutta l’attività Unpli. Stefano Raso dalla provincia di Novara, riconfermato nel ruolo dopo il quadriennio appena concluso e Francesco Romeo già presidente provinciale Unpli VCO che si affaccia a questo incarico per la prima volta. “E’ una bella responsabilità ma anche un onore – spiega Romeo – lavoriamo per dare continuità a quanto avviato nei quattro anni che si sono conclusi. Tanta la passione che metteremo in campo per rappresentare le Pro loco”.

“E’ necessario proseguire il lavoro fatto fino ad oggi – dichiara invece Raso – con Fabrizio abbiamo costruito una macchina Unpli nuova, moderna che lavora in piena sinergia con le istituzioni e con il comitato nazionale. Questo percorso ci ha portato ad ottimi risultati in questi anni e vogliamo proseguire su questa strada”.

Durante il primo consiglio è stata stabilita la composizione della Giunta: per la provincia di Cuneo Marco Villani e Danilo Rovoira; per Asti Luisella Braghero e Patrizia Bella; per Torino Marina Vittone e Sergio Pocchiola; per Alessandria Sergio Poggio e Luciana Viola; per Novara Massimo Zanetta e Stefano Raso; per il Vco Francesco Romeo; per Vercelli Antonello Pirola e per Biella Danila D’Alessandro.