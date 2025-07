Vogogna dice basta ai rifiuti abbandonati: “Un gesto incivile che danneggia tutti”

A Vogogna l’abbandono dei rifiuti è un gesto che l’Amministrazione definisce chiaramente “irresponsabile e sanzionabile”. Con un avviso rivolto a tutta la cittadinanza, dopo gli ultimi episodi, il Comune ha voluto ribadire che lasciare sacchi, ingombranti o immondizia in strada – o peggio in aree verdi o private – non solo è vietato dalla legge, ma comporta sanzioni amministrative.

"In un paese dove il servizio di raccolta “porta a porta” è attivo da anni – sottolineano dal municipio – non ci sono scuse: il corretto conferimento dei rifiuti è un dovere civico".

Il Comune ha anche ricordato che ogni intervento per rimuovere rifiuti abbandonati sottrae tempo, mezzi e personale ad altri servizi utili alla comunità. E i costi, come sempre, ricadono su tutti. Per questo l’invito è a seguire le modalità e il calendario della raccolta, segnalare eventuali abbandoni e contribuire attivamente al decoro e alla tutela dell’ambiente. Per informazioni o segnalazioni, i cittadini possono contattare gli uffici comunali al numero 0324 87200 o scrivere a municipio@comune.vogogna.vb.it.