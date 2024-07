Divieto di balneazione nel Bogna, nella zona dov'era caduta la frana

La Provincia del Verbano Cusio Ossola ha evidenziato, nonostante i cartelli di divieto, la costante presenza di bagnanti nell'area del Torrente Bogna nei pressi del luogo della frana sulla Provinciale 68 della Valle Bognanco.

Su richiesta della Provincia il sindaco Lucio Pizzi, con ordinanza contingibile ed urgente n. 216 del 26.07.2024, ha imposto il divieto di balneazione, stante l'urgenza di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza delle persone.

Il divieto di balneazione è vigente in tutta l’area del Torrente Bogna prospiciente il movimento franoso a monte ed a valle dello stesso movimento, per una lunghezza massima di cinquecento metri. Il divieto rimarrà in vigore fino all’intervenuto completamento degli interventi di messa in sicurezza.

La violazione al divieto, fatta salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00