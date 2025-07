A Cimamulera la passeggiata enogastronomica "A spas per Cima"

Tutto pronto per la seconda edizione di “A spas per Cima”, la passeggiata enogastronomica per i luoghi storici di Cimamulera che si svolgerà sabato 26 luglio a partire dalle 17.00. l’evento, organizzato dal comitato pro festeggiamenti di Cimamulera con il patrocinio del comune di Piedimulera, ha uno scopo benefico: il ricavato sarà infatti utilizzato per l’acquisto di un nuovo gioco per il parco della frazione.

I posti per la passeggiata enogastronomica sono limitati ed è dunque necessaria la prenotazione ai numeri 347 9119485 o 379 2461441. Il costo è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.