L'Avis Ossolana celebra la "Festa del donatore" a Gabi Valle

Tutto pronto per la tradizionale “Festa del donatore” organizzata dalla sezione Avis Ossolana e in scena nell’area feste di Gabi Valle di Calice da sabato 26 a lunedì 28 luglio. Tre giorni di festa per celebrare tutti i donatori di sangue e diffondere la missione di Avis sul territorio.

Si inizia sabato 26 luglio alle 15.00 con l’apertura della festa; dalle 19.00 la cena con griglia e cucina e alle 21.00 serata danzante con il gruppo 5%.

Domenica 27 luglio alle 10.45 la messa in suffragio dei soci dell’Avis e di tutti i collaboratori; a seguire rinfresco offerto dall’Avis Ossolana e, dalle 12.00, il pranzo. Alle 19.00 apertura cucina e alle 21.00 serata danzante con il gruppo Arcobaleno.

Infine, lunedì 28 luglio alle 17.00 apertura feste e dalle 19.00 la cena. Alle 19.30 prende il via il “Trofeo del donatore” organizzato dall’Atletica Avis Ossolana, una corsa non competitiva su un percorso di 6 chilometri; al via anche il minigiro di 1 chilometro dedicato ai più piccoli. Alle 21.00 serata danzante con gli Arcangeli.