San Domenico di Varzo: escursioni, sapori e spettacoli tra le vette

A San Domenico di Varzo l’estate si anima con un fitto calendario di eventi che, fino al 26 agosto, accompagna turisti ed escursionisti in un viaggio tra natura, gusto e tradizioni alpine. L’Alpe Ciamporino, facilmente raggiungibile grazie alla moderna cabinovia, è il cuore pulsante delle attività: punto di partenza per escursioni, voli in parapendio o semplicemente per un pranzo in quota con vista sulle Alpi Lepontine.

Si comincia questa sera, venerdì 25 luglio, con una serata spagnola al ristorante Terrarossa e la cena a tema "Le lumache e le rane" al Cuccini. Il giorno seguente, sabato 26 luglio, il Bike Park ospita il “Sando Bike Park Party”, mentre i più piccoli potranno partecipare al laboratorio “La mamma in Ossola” (0-14 anni). In serata, aperitivo con musica dal vivo alla Terrazza Vertigo e cena “La Fassona al bar”. Domenica 27 al Rifugio 2000 si svolge il Mini-Orienteering Camp e al Bike Park proseguono le attività per tutta la famiglia con il Girl camp. Venerdì 1° agosto doppio appuntamento con la Toscana a San Domenico e una cena dedicata alle zuppe.

Il giorno seguente yoga, attività per i bambini con Mamme in Ossola e aperitivo a tema mentre il 3 agosto torna la “Giornata dell’Aria” con voli in parapendio dal Rifugio 2000. Spazio ai bambini con il laboratorio di sopravvivenza.Il calendario prosegue con cene a tema — “Il pesce a Sando” l'8 agosto e l'Ossola a tavola, il 9 agosto Ossola Alpine per la notte di San Lorenzo e l'aperitivo a tema con i formaggi ossolani. Attività per i bimbi con La mamma in Ossola.

Il 10 agosto appuntamento con Ossola Alpine e alle 10 la Giornata della Marmotta con la Mamma in Ossola. Si prosegue poi con la scuola di cucina e le erbe alpine. Il suggestivo “Tramonto in quota” a Ciamporino sarà l’11 agosto. Il 13 agosto il Rifugio 2000 ospita una serata musicale.Per Ferragosto, si parte con la cena il14 dalle 19 al rifugio Cuccini e, il giorno seguente, la grigliata in alta quota al Rifugio 2000, e la cena a base di pesce al Terrarossa.

Il 16 agosto bambini e famiglie saranno coinvolti da La mamma in Ossola, e poi si terrà la giornata del parapendio. Alle 21 serata musica live.Il giorno seguente, il 17 agosto, si vola di nuovo tra le vette e si assiste al tramonto dal rifugio. Ma non è tutto: ci sarà anche l'appuntamento con La mamma in Ossola e il picnic in quota. Alle 18 poi si potrà assistere al tramonto tutti insieme. Il 22 agosto serata dedicata ai funghi, il 23 e 24 appuntamento con il trekking di OssolAlpine, il 23 aperitivi a tema, il tributo a De Andrè e la cena ligure e ltre a nuove serate culinarie dedicate al bollito, ai funghi, alla cucina ligure.

Ancora appuntamenti culinari fino alla fine del mese di agosto e la metà di settembre. Il dettaglio di tutti gli appuntamenti, che si svolgono nei vari rifugi in quota, sono disponibili sul sito www.san-domenico.com.Per tutti i dettagli