Estate a Premia: due giorni di sport, musica e tradizione con gli Alpini

Il Gruppo Alpini di Premia, in collaborazione con la Pro Loco, organizza anche quest’anno la tradizionale “Festa d’Estate”, un weekend ricco di appuntamenti, gusto e musica che si terrà sabato 26 e domenica 27 luglio 2025 presso l’area Pasquer (ex pattinaggio) di Premia.

La festa si aprirà sabato mattina alle 11.00 con la Santa Messa, seguita da un rinfresco. Dalle 12.00, apriranno griglia e cucina, che accompagneranno tutte e due le giornate con piatti gustosi per tutti i visitatori. Nel pomeriggio, alle 15.00, prenderà il via il torneo di calcio in memoria di Federico De Sanctis, appuntamento sportivo molto atteso. Dalle 19.00, di nuovo in funzione la cucina, e la serata proseguirà con il ballo in compagnia di Claudio e Giorgio alle 21.00, per divertirsi al ritmo della musica dal vivo.

Domenica 27 luglio la giornata inizierà alle 10.00 con la continuazione del torneo di calcio e l’avvio del torneo di burraco in compagnia. Alle 14.00, ci sarà un momento speciale con la sfida di carabina laser in memoria di Renzo Alberti, mentre nel frattempo proseguiranno il calcio e il burraco, fino alle premiazioni.

Alle 20.30, il gran finale: esibizione della scuola di ballo “Evolution Time ASD” con Matteo e Arianna, e a seguire serata in allegria.

Durante entrambe le serate sarà presente anche l’area gonfiabili per il divertimento dei più piccoli.

Per partecipare ai tornei:

Calcio: 328 223 9764

Burraco: 338 855 9422

Carabina laser: 348 097 4485