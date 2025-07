Luci e Ombre accende il weekend a Locarno

Dal 25 al 27 luglio il lungolago di Locarno-Muralto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con "Luci & Ombre", l’evento gratuito più atteso dell’estate ticinese. Promosso dall’Ente per le iniziative del Locarnese con il sostegno dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e di diversi sponsor pubblici e privati, il festival promette tre serate ricche di emozioni per grandi e piccini.

Il programma si apre venerdì 25 luglio con l’esibizione aerea del PC-7 Team della Swiss Airforce, in volo sul golfo di Locarno-Muralto alle ore 19.

La giornata sarà animata dalle postazioni musicali, dai mercatini e dalle buvette, dove gustare specialità ticinesi alla griglia. Dalle 17 all’1 di notte, musica e animazione saranno protagoniste, mentre il tango argentino con milonga accompagnerà la notte fino alle 2.00.

Sabato 26 luglio si replica: mercatini e gastronomia animeranno la passeggiata dalle 17 alle 2, con un’altra esibizione della pattuglia acrobatica alle 19. Il clou della serata sarà alle 22.30 con il grande spettacolo pirotecnico sul Lago Maggiore, dal titolo “Tra le luci del tempo”. In caso di maltempo, i fuochi saranno rinviati a domenica 27 o lunedì 28 luglio alla stessa ora.

La manifestazione si concluderà domenica 27 con una giornata dedicata alla musica, ai mercatini e all’intrattenimento gastronomico lungo il lago, dalle 17 a mezzanotte.