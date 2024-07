Ultimi giorni per presentare la richiesta per il servizio di trasporto scolastico

Si avvicina la scadenza per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a Domodossola. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda entro il 31 luglio. La richiesta deve essere compilata su un apposito modulo, inviato via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, tramite email a trasporto.scolastico@comune.domodossola.vb.it, oppure consegnata a mano o per posta presso gli uffici comunali. Tutte le informazioni al sito.