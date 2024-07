Al Calvario una nuova rappresentazione della Passione di Cristo

Domenica 28 luglio il Sacro Monte Calvario di Domodossola ospita una nuova rappresentazione della Passione di Cristo, messa in scena dal Comitato del Venerdì Santo di Romagnano Sesia.

La partenza è in programma alle 14.15 alla prima cappella della via Crucis, in via Matterella. Da lì parte poi la processione e, alle 15.00, l’inizio della rappresentazione.

“Dopo l’edizione speciale al Sacro Monte di Varallo - sottolinea l’organizzazione -, le scene della Passione di Cristo prendono vita nella scenografica cornice del Sacro Monte Calvario; gli attori del Venerdì Santo rappresenteranno undici quadri tra i più significativi, in un percorso itinerante tra le magnifiche cappelle del Sacro Monte. Si concretizza così la collaborazione tra due territori, la Val d’Ossola e la Valsesia, anche grazie al ruolo dell’Ente di gestione dei Sacri Monti”.