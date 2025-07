Domodossola, approvata la graduatoria per il bando affitti: contributi a 60 famiglie

È stata approvata dall’amministrazione comunale di Domodossola la graduatoria relativa al bando “Reti territoriali contro la povertà nel Vco”, per l’attivazione di misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. Il comune aveva aderito nei mesi scorsi al bando promosso dalla parrocchia di Domodossola (capofila), dai comuni di Villadossola e Domodossola e dal Ciss Ossola, con l’obiettivo di fornire un sostegno concreto alle famiglie e contrastare la povertà sul territorio.

Per quanto riguarda il comune di Domodossola, sono state 64 le domande pervenute, di cui quattro risultate non ammissibili per mancanza di requisiti. Sono dunque 60 le famiglie che beneficeranno di un contributo da parte del comune, che ha stanziato un totale di 24.500 euro; il contributo, a seconda dei requisiti dei richiedenti, va da 200 a 500 euro ciascuno. La graduatoria è pubblicata sull’albo pretorio del comune di Domodossola.