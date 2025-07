Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all'insegna della variabilità. "La bassa pressione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - avanzerà lentamente verso il medio-alto Adriatico, lasciando condizioni maggiormente stabili e soleggiate, fino a buona parte della giornata di domenica. Sarà possibile comunque qualche rovescio pomeridiano, di intensità modesta, sui settori alpini nordoccidentali, e qualche temporale a est per l'ingresso di correnti da nord più fresche. Lunedì previsione ancora incerta, ma con possibili condizioni di Foehn settentrionale. Le temperature massime torneranno a salire nel weekend".

SABATO 26 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Appennini. Schiarite ampie in serata. Precipitazioni: nel pomeriggio possibili rovesci sulle zone alpine nordoccidentali e temporali tra la pianura orientale e l'Appennino. Zero termico: in progressivo rialzo fino a circa 3500-3800 m. Venti: da nord in montagna, in progressivo rinforzo nel corso della giornata. Verso sera possibili condizioni di Foehn nella valli alpine nordoccidentali. In pianura in prevalenza deboli variabili

DOMENICA 27 LUGLIO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino; nel pomeriggio nubi in aumento a partire dall'area alpina, con cielo parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: nel pomeriggio possibile qualche modesto rovescio sulle Alpi occidentali e in serata sulle zone orientali. Zero termico: in calo nel corso del pomeriggio fino ai 3200-3500 m in tarda serata. Venti: da nord o nordovest in montagna, deboli, ma con venti di Foehn nelle valli alpine. In prevalenza deboli variabili in pianura, da sud su Astigiano e Alessandrino; possibili venti di Foehn in uscita dalle valli alpine in serata