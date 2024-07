Nona edizione per La Sfadiàa: domani si corre tra le montagne di Craveggia

Nona edizione per La Sfadiàa, la ormai popolare corsa in montagna che si disputerà domani, sabato 27 luglio in Valle Vigezzo e che porterà gli atleti sulle montagne del territorio di Craveggia. Tre i differenti percorsi, come hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione della corsa, presso l’Unione Montana Valle Vigezzo.

La 19 chilometri, con dislivello di 1500 metri; la 11 chilometri (700 m, non competitiva) e il minigiro da 3,5 chilometri (non competitiva). L’appuntamento è a Craveggia con il primo start previsto alle 8.30, in piazza San Giacomo. L’organizzazione è a cura de Ul Grup ad la Sfadiàa Asd (presieduto da Angelo Minoletti), che si avvale della collaborazione di numerosi enti, associazioni, come l’Aib e volontari.

In occasione della presentazione della gara nei locali dell’Unione Montana, è stata anche presentata la nuova maglietta che verrà donata a tutti i partecipanti, insieme al pacco gara. Quest’anno la corsa viene organizzata a Craveggia in concomitanza con la festa patronale del paese.

La Sfadiàa (iscrizioni www.trofeobonzani.it) è nata nove anni fa in ricordo di Graziano Bonzani, compianto capostazione della Piana di Vigezzo: un ragazzo che amava la sua valle, molto attivo anche nell’Aib, prematuramente scomparso. Il presidente Minoletti ha ricordato anche la figura di Luca Gnuva, il suo predecessore ne Ul Grup ad la Sfadiàa, recentemente scomparso e che fino alla sua triste scomparsa si è speso tanto per collaborare ad organizzare questa gara.