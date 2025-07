Cristian Minoggio domina la 82 km del Monte Rosa Walserwaeg

Il fine settimana appena concluso ha regalato emozioni straordinarie per lo sport outdoor italiano, con una serie di risultati di assoluto rilievo che confermano l’eccellenza degli atleti supportati da Sport Project VCO, protagonisti su più fronti, dall’Italia al Galles.

Cristian Minoggio ha dominato la distanza regina dell’ Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, imponendosi con autorevolezza sulla 82 km con 6.300 D+. Una gara impegnativa, tecnica, affrontata con grande determinazione e lucidità tattica, che ha permesso a Minoggio di salire sul gradino più alto del podio, confermando ancora una volta il suo livello internazionale. Non è stato da meno Damiano Lenzi, che ha chiuso con un ottimo secondo posto la 43 km, mentre Riccardo Borgialli ha firmato la vittoria sulla 15 km, dimostrando una straordinaria condizione fisica e una gestione perfetta della gara. Sul piano internazionale, arriva un altro importantissimo successo per l’Italia nella prestigiosa Snowdon Race in Galles. Tra i protagonisti, anche Roberto Giacomotti, in gara per la prima volta con la maglia della nazionale azzurra.

La squadra maschile ha centrato un risultato storico, conquistando il primo posto nella classifica a squadre per nazioni con un podio completamente italiano. Una prestazione che testimonia il valore e la preparazione degli atleti italiani anche nelle competizioni più selettive a livello europeo. Sul fronte locale, sabato si è corso l’Anzino Trail in Valle Anzasca. Il podio maschile ha visto trionfare Thomas Floriani, seguito da Oscar Tonietti e Yari Lanti. A completare il weekend di gloria, la vittoria di Mauro Stoppini nella prova vertical della stessa gara.